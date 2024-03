NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 48 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass das schwache heimische Geschäft des chinesischen Internetkonzerns Tencent im Onlinespiele-Bereich die Talsohle erreicht hat. Deutlich steigende Mittelausschüttungen an die Aktionäre sollten helfen, die Bewertungsabschläge bei der an Tencent beteiligten Internet-Holding Prosus sowie deren Mutterkonzern Naspers zu verringern./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 22:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.