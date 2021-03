Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 19,0 Euro auf 24,0 Euro erhöht. Die Empfehlung "buy" wurde mit Verweis auf die fundamentale Unterbewertung der Aktie gleichzeitig bestätigt.

Die Branche an sich sei schon attraktiv, die RBI-Aktie sei zudem im Branchenvergleich günstig bewertet, schreibt der Erste-Analyst Thomas Unger. Ihre Gewinnprognosen für die RBI haben die Erste-Analysten nicht deutlich geändert und erwarten derzeit für 2021 einen leicht gestiegenen Gewinn von 876 Mio. Euro.

Je Aktie erwarten die Analysten für heuer einen Gewinn von 2,66 Euro. Die Gewinnschätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,39 Euro (2022) und 4,10 (2023) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,55 (2021), 1,00 (2022) und 1,25 (2023) Euro je Aktie prognostiziert.

Am Mittwoch zu Mittag notierten RBI-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 18,90 Euro.

