NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Alexander Thiel folgt laut einer am Montag vorliegenden Studie künftig monatlich der Entwicklung der Anzahl von E-Rezepten. Sie sind die Eckpfeiler der Wachstumsstorys von Redcare Pharmacy und DocMorris. Im September sei die Anzahl gegenüber dem Vormonat um 87 Prozent geklettert./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 08:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 08:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.