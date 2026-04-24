RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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23.04.2026 18:29:17

RENK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach letzten Geschäftssignalen vor den Quartalszahlen des Rüstungsunternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Management habe von einem starken Auftragseingang gesprochen und sei zuversichtlich, die obere Hälfte der Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zu erreichen, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56,64 € 		Abst. Kursziel*:
37,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,81%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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