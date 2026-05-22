RENK Aktie
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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renk von 78 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken über die Produktrelevanz, die sie als klar überzogen betrachte, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenanalyse vom Donnerstagabend. Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben der Unternehmen seien schon eher berechtigt, weshalb sie ihre Bewertungskennziffern kürzte. Den Auftragseingängen komme vor diesem Hintergrund entscheidende Bedeutung zu, um die Stimmung gegenüber Rheinmetall, CSG und Renk wieder aufzuhellen. Gesunkene Bewertungen und ein starkes Ergebniswachstum bis 2030 sprächen für attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,50 €
|
Abst. Kursziel*:
44,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,51%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
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21.05.26
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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20.05.26
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|ROUNDUP 2: Rüstungskonzern KNDS dampft vor Börsengang Renk-Beteiligung ein (dpa-AFX)
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20.05.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
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20.05.26
|ROUNDUP: Rüstungskonzern KNDS dampft Beteiligung an Renk ein (dpa-AFX)
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20.05.26
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19.05.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.332 Pkte - Renk und Springer Nature schwächer (Dow Jones)
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19.05.26
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Analysen zu RENK
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