Richemont Aktie
|195,95EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen Mitte Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Analyst Adam Cochrane nahm nach eigener Aussage keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vor. Mit Blick auf die Absatzregionen dürften Japan, Amerika, Europa und Asien-Pazifik beim Wachstum zugelegt haben, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Nahen Osten dürfte es hingegen rückläufig gewesen sein./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
195,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
180,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
180,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,27%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
15.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
12.06.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.06.26