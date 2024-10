NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Die Eisenerz-Lieferungen aus der Pilbara-Region hätten seine Erwartungen erfüllt, aber die Produktionsvolumina von Aluminium und Kupfer seien etwas schwächer als prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sei es für den Bergbaukonzern ein ausgeglichenes Quartal gewesen./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 19:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 19:27 / ET



