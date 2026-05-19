DHL Group Aktie
|47,43EUR
|0,16EUR
|0,34%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
19.05.2026 12:26:07
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Marco Limite am Montagabend anlässlich der anstehenden European-Leadership-Konferenz der britischen Investmentbank. Zentrale Fragen beträfen Themen wie Kostensenkungen, Treibstoffaufschläge und Konjunkturerholung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
55,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
47,30 €
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Abst. Kursziel*:
16,28%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
47,43 €
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Abst. Kursziel aktuell:
15,96%
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Analyst Name::
Marco Limite
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse