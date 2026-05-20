EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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20.05.2026 11:07:57

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Präsentation der KI-Smartbrillen von Google als Antwort auf die Ray-Ban Meta Smartbrillen habe nichts enthalten, was für Investoren grundsätzlich neu gewesen wäre, schrieb Luca Solca in einem Kommentar am Mittwoch. Ein potenzieller negativer Treiber sei damit vermieden worden und dies könnte für EssilorLuxottica zunächst Erleichterung bedeuten. Nichtsdestotrotz zeige die Produktzusammenarbeit zwischen Google und anderen die strukturellen Risiken, die von smarten Brillen auf die dominante Position von EssilorLuxottica in der Brillenbranche ausgingen./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 01:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
175,40 € 		Abst. Kursziel*:
5,47%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
175,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,56%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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