Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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20.05.2026 06:55:28

Brenntag SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Beim Chemiekalienhändler Brenntag sieht Dunford-Castro Preiseffekte und Nachfrage robuster als bei der Konkurrenz./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
59,54 € 		Abst. Kursziel*:
-5,95%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
60,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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