Brenntag Aktie
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Beim Chemiekalienhändler Brenntag sieht Dunford-Castro Preiseffekte und Nachfrage robuster als bei der Konkurrenz./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
59,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,95%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
60,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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