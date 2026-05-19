NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die schwachen April-Verkehrsdaten für die von dem Mischkonzern betriebenen Mautstraßen und Flughäfen seien von den gestiegenen Ölpreisen beeinflusst worden, schrieb Graham Hunt am Dienstag./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.