VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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19.05.2026 19:09:01

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die schwachen April-Verkehrsdaten für die von dem Mischkonzern betriebenen Mautstraßen und Flughäfen seien von den gestiegenen Ölpreisen beeinflusst worden, schrieb Graham Hunt am Dienstag./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
123,45 € 		Abst. Kursziel*:
17,46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
122,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,03%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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