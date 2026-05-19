VINCI Aktie
|122,85EUR
|-2,60EUR
|-2,07%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die schwachen April-Verkehrsdaten für die von dem Mischkonzern betriebenen Mautstraßen und Flughäfen seien von den gestiegenen Ölpreisen beeinflusst worden, schrieb Graham Hunt am Dienstag./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
145,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123,45 €
|
Abst. Kursziel*:
17,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
122,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,03%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-