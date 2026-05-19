ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Vermögensqualität im US-Geschäft der spanischen Bank bleibe ein wichtiger Treiber für Santander, schrieb Ignacio Cerezo am Montag nach den jüngsten Quartalszahlen. Anzeichen einer zunehmenden Verschlechterung gebe es nicht, beruhigte der Analyst. Brasilien sei nun die Region, die es zu beobachten gelte./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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