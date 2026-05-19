Walmart Aktie

115,32EUR 0,94EUR 0,82%
Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.05.2026 17:22:43

Walmart Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum des Onlinehandels und margenstarke Zusatzgeschäfte sicherten die Marktposition des US-Einzelhändlers ab, schrieb Katharina Schmenger am Dienstag. Sie erwartet am 21. Mai gute Quartalszahlen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ und könnte im weiteren Jahresverlauf angehoben werden./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Kaufen
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 135,03 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 134,23 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten