Walmart Aktie
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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum des Onlinehandels und margenstarke Zusatzgeschäfte sicherten die Marktposition des US-Einzelhändlers ab, schrieb Katharina Schmenger am Dienstag. Sie erwartet am 21. Mai gute Quartalszahlen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ und könnte im weiteren Jahresverlauf angehoben werden./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Kaufen
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Unternehmen:
Walmart
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 135,03
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 134,23
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Katharina Schmenger
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KGV*:
-
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