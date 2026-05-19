ASML NV Aktie
|1 251,60EUR
|-15,60EUR
|-1,23%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Partnerschaft zwischen ASML und Tata Electronics bezeichnete Analyst Simon Coles am Montagabend als wichtigen Meilenstein für Indiens Ambitionen in Bezug auf Halbleiter-Fertigung. Coles ist diesbezüglich optimistisch, auch wenn Indien hier noch einen langen Weg vor sich habe./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1 575,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 252,20 €
|
Abst. Kursziel*:
25,78%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
1 251,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,84%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
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