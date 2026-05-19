ASML NV Aktie

1 251,60EUR -15,60EUR -1,23%
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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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19.05.2026 12:26:51

ASML NV Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Partnerschaft zwischen ASML und Tata Electronics bezeichnete Analyst Simon Coles am Montagabend als wichtigen Meilenstein für Indiens Ambitionen in Bezug auf Halbleiter-Fertigung. Coles ist diesbezüglich optimistisch, auch wenn Indien hier noch einen langen Weg vor sich habe./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1 575,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 252,20 € 		Abst. Kursziel*:
25,78%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
1 251,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,84%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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