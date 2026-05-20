Ottobock Aktie

53,90EUR 0,00EUR 0,00%
Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 08:17:38

Ottobock Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards ging am Dienstagabend auf einige der Vorwürfe von Grizzly Research gegen den Orthopädietechnik-Spezialisten ein. Letztlich sieht er ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, untermauert durch solides Umsatzwachstum. Seine Schätzung liegt zwischen 2025 und 2028 bei im Schnitt 9 Prozent per annum. Auch für die Entwicklung von Margen und Barmittelzuflüssen bleibt er optimistisch./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,10 € 		Abst. Kursziel*:
71,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,54%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

mehr Analysen
14.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Ottobock Buy UBS AG
13.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ottobock 53,90 0,00% Ottobock

Aktuelle Aktienanalysen

08:35 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
08:17 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:35 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:28 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 Ryanair Buy UBS AG
07:13 ASML NV Buy UBS AG
06:57 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06:56 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:55 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:55 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
06:54 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
06:29 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.05.26 Walmart Kaufen DZ BANK
19.05.26 Salzgitter Halten DZ BANK
19.05.26 HORNBACH Add Baader Bank
19.05.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.05.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
19.05.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
19.05.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
19.05.26 Santander Buy UBS AG
19.05.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
19.05.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 E.ON Neutral UBS AG
19.05.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
19.05.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.05.26 Verbund Sell UBS AG
19.05.26 DO kaufen Erste Group Bank
19.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
19.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
19.05.26 PNE Buy Warburg Research
19.05.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
19.05.26 Bayer Overweight Barclays Capital
19.05.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
19.05.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
19.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
19.05.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 McDonald's Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen