Siemens Aktie
|262,50EUR
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|2,46%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. In der nächsten Phase des KI-Geschäfts könnte sich der Schwerpunkt von KI-Investitionen hin zu Physischer KI verschieben, vom Bau von KI-Fabriken hin zu Fabriken, die mit KI betrieben würden, schrieb Alasdair Leslie in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Siemens dürfte hier gut aufgestellt sein. Der Konzern werde zurzeit mit einem 20-prozentigen Bewertungsabschlag auf die Konkurrenz gehandelt wegen Portfolio-Komplexität und Software-Sorgen. In der Abspaltung von Healthineers im Februar 2027 und der Anerkennung von Siemens als führender Konzern im Bereich industrieller KI sieht der Analyst aber zwei Treiber für eine Neubewertung./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
260,80 €
|
Abst. Kursziel*:
15,03%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
262,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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