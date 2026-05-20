Ottobock Aktie
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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Henrik Paganetty ging am Mittwoch auf die Vorwürfe von Grizzly Research gegen den Orthopädietechnik-Spezialisten ein, die das Unternehmen als diffamierend und irreführend zurückgewiesen habe. Die Aufmerksamkeit der Investoren dürfte sich insbesondere auf das Russland-Geschäft von Ottobock konzentrieren./rob/ajx/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,50 €
|
Abst. Kursziel*:
52,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,99%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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