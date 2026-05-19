LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Profitabilität der Airline im Geschäftsjahr 2027 dürfte im Jahresvergleich zurückgehen, im Fall einer raschen Öffnung der Straße von Hormus aber wieder anziehen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts der Iren./rob/ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT





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