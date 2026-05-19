Ryanair Aktie

22,98EUR -0,30EUR -1,29%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.05.2026 12:16:33

Ryanair Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Profitabilität der Airline im Geschäftsjahr 2027 dürfte im Jahresvergleich zurückgehen, im Fall einer raschen Öffnung der Straße von Hormus aber wieder anziehen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts der Iren./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,08%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

mehr Nachrichten