PUMA Aktie
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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 23 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel spiegele primär eine Neugewichtung seiner Annahmen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines eigenständigen Fortbestands des Unternehmens gegenüber einer Übernahme durch Anta wider, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Sonntag. Die Quartalszahlen Ende Juli sollten eher wenig Relevanz für die unveränderte Anlagestory haben. Denn die erneute Einbindung des Großhandels in die Strategie des Sportwarenherstellers bleibe wohl ein schrittweiser Prozess./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26,84 €
|
Abst. Kursziel*:
2,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
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03.07.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|PUMA-Aktie im Blick: JPMorgan sieht tiefe Branchen-Diskrepanzen (dpa-AFX)
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|EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, buy (EQS Group)
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|AKTIEN IM FOKUS 2: Adidas und Puma ins Plus gedreht trotz Nike-Ausblick (dpa-AFX)
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01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS: Nike-Ausblick lastet etwas auf Adidas und Puma (dpa-AFX)
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30.06.26
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