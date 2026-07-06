NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 23 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel spiegele primär eine Neugewichtung seiner Annahmen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines eigenständigen Fortbestands des Unternehmens gegenüber einer Übernahme durch Anta wider, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Sonntag. Die Quartalszahlen Ende Juli sollten eher wenig Relevanz für die unveränderte Anlagestory haben. Denn die erneute Einbindung des Großhandels in die Strategie des Sportwarenherstellers bleibe wohl ein schrittweiser Prozess./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.