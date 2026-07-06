International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Outperform" belassen. Nachdem Easyjet der Übernahmeofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie mit dem anschließend geplanten Abschied von der Börse zugestimmt habe, sei es wahrscheinlich, dass der US-Investor die Billigfluglinie in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte, schrieb Alex Irving am Sonntag. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,80 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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