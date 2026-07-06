VINCI Aktie

126,50EUR -1,30EUR -1,02%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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06.07.2026 06:53:13

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem starken Lauf der Aktie seit Jahresbeginn sowie vor den französischen Haushaltsverhandlungen und Wahlen ist der Analyst Graham Hunt für den Infrastrukturkonzern vergleichsweise vorsichtig. Die Zahlen am 29. Juli dürften ein eher schwaches erstes Halbjahr belegen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Vorab rechnet er mit sinkenden Schätzungen. Kurzfristig rät Hunt den Anlegern zu einem taktischen Vorgehen. In der Vergangenheit habe es in Phasen politischer Unruhe immer wieder attraktive Einstiegschancen gegeben. Auf lange Sicht bleibt er mit Blick auf die Trends im Reise- und Energiesektor optimistisch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 21:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
128,25 € 		Abst. Kursziel*:
10,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
126,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,25%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:53 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VINCI Kaufen DZ BANK
19.05.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
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VINCI 128,75 0,74% VINCI

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08:29 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:29 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:13 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:11 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:05 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:53 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07:47 Ferrari Outperform Bernstein Research
07:46 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07:07 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
05:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
03.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Klöckner Verkaufen DZ BANK
03.07.26 RENK Kaufen DZ BANK
03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
03.07.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
03.07.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 Iberdrola Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
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