NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein insgesamt solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie liege 3 Prozent über dem Konsens. Die Jahresziele der Franzosen könnten moderat anziehen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.