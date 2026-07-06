Sanofi Aktie
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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein insgesamt solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie liege 3 Prozent über dem Konsens. Die Jahresziele der Franzosen könnten moderat anziehen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
75,80 €
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Abst. Kursziel*:
25,33%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
76,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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