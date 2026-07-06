Sanofi Aktie

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Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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06.07.2026 07:46:36

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein insgesamt solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie liege 3 Prozent über dem Konsens. Die Jahresziele der Franzosen könnten moderat anziehen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
75,80 € 		Abst. Kursziel*:
25,33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
76,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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