Ryanair Aktie
|28,79EUR
|-1,22EUR
|-4,07%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28,25 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
28,82 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,98%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
28,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,88%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Ziele im Flugplan (dpa-AFX)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.12.25
|Ryanair-Aktie sinkt: Italien straft Ryanair in Millionenhöhe ab (dpa-AFX)
|
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Kosten übersteigen Einnahmen: Ryanair stoppt Prime-Angebot - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
28.11.25
|WDH: Geringer Zuspruch: Ryanair stoppt Rabattprogramm (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Ryanair-Aktie legt zu: Ryanair schrumpft in Wien und wächst in Bratislava (APA)
|
25.11.25
|Ryanair schrumpft in Wien und wächst in Bratislava (APA)
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|28,79
|-4,07%
