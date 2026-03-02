Ryanair Aktie
|26,81EUR
|-0,60EUR
|-2,19%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg avisierte den Anlegern am Sonntag deutliche Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Luftfahrt-Aktien. Zu den Belastungsfaktoren zählt er Treibstoffpreise, den Nahost-Verkehr, eine generell geschwächte Nachfrage und umständliche Routen nach Asien. Flughafenbetreiber hält er für weniger stark betroffen als Fluggesellschaften. Bei letzteren bezeichnet er die Bilanzstärke und die Margenbasis als wichtig./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,69 €
|
Abst. Kursziel*:
23,64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
28.01.26
|Ryanair-Aktie letztlich im Plus: Ticketsteuer sorgt für Flugzeug-Abzug und weniger Flüge in Wien (APA)
|
26.01.26
|Ryanair-Aktie dennoch mit Verlusten: Optimismus beim Passagierwachstum (dpa-AFX)
|
26.01.26
|ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Streit mit Musk wird zur PR-Offensive (finanzen.at)
|
21.01.26
|Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (dpa-AFX)
|
20.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Starlink-Streit eskaliert - Spielt Musk mit dem Ryanair-Kauf? (finanzen.at)
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Ziele im Flugplan (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|13:57
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|26,59
|-2,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|13:42
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|13:28
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|13:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|13:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12:58
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12:42
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:21
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:17
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:14
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:38
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:52
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:32
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:13
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research