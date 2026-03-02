Ryanair Aktie

26,81EUR -0,60EUR -2,19%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 13:57:16

Ryanair Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg avisierte den Anlegern am Sonntag deutliche Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Luftfahrt-Aktien. Zu den Belastungsfaktoren zählt er Treibstoffpreise, den Nahost-Verkehr, eine generell geschwächte Nachfrage und umständliche Routen nach Asien. Flughafenbetreiber hält er für weniger stark betroffen als Fluggesellschaften. Bei letzteren bezeichnet er die Bilanzstärke und die Margenbasis als wichtig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,69 € 		Abst. Kursziel*:
23,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

mehr Analysen
13:57 Ryanair Overweight Barclays Capital
08:04 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 26,59 -2,99% Ryanair

Aktuelle Aktienanalysen

13:57 Ryanair Overweight Barclays Capital
13:49 Netflix Equal Weight Barclays Capital
13:42 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
13:34 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight Barclays Capital
13:28 ING Group Overweight Barclays Capital
13:26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
13:25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
13:24 Symrise Equal Weight Barclays Capital
12:58 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
12:42 BASF Kaufen DZ BANK
12:21 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
12:20 Delivery Hero Buy UBS AG
12:17 Scout24 Buy UBS AG
12:14 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:00 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:55 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11:41 AXA Outperform RBC Capital Markets
11:38 Schneider Electric Buy UBS AG
11:11 Befesa Buy UBS AG
11:09 AIXTRON Neutral UBS AG
10:52 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:33 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:32 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
10:18 AXA Buy Deutsche Bank AG
10:17 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
10:17 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
10:16 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
10:16 BASF Hold Deutsche Bank AG
10:15 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
10:15 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
10:14 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
10:14 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
10:13 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:13 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:35 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:00 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
08:58 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:55 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Scout24 Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - 