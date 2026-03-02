Ryanair Aktie
|26,15EUR
|-1,26EUR
|-4,60%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Der Iran-Konflikt sei negativ für die Arlines, schrieb Harry Gowers am Montag anlässlich der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Probleme, steigende Ölpreise und möglicherweise geringere Nachfrage und Preise. Ryanair hält er in der Branche für ein vergleichsweise defensives Investment./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,50 €
|
Abst. Kursziel*:
38,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,32%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Analysen zu Ryanair
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25,95
|-5,33%
