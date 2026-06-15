FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit zwei aktuellen kleineren Entwicklungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Der teilweise Stopp einer Phase-III-Studie zum Antikörper Riliprubart gegen chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) habe für sich allein wenig Bedeutung. Gleiches gelte für die im Mai veröffentlichten Details zum kürzlich erworbenen Medikamentenkandidaten Efdoralprin für Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD). In der Kombination der Nachrichten sieht er aber eine gewisse Relevanz, da beide in die Amtszeit des derzeitigen Führungsteams fielen und als Gradmesser für den Zustand der Forschungs- und Entwicklungspipeline gesehen werden könnten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.