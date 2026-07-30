Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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30.07.2026 12:41:20

Sanofi Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die neue Konzernchefi unternehme weitere, mutige Schritte, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals und die Anpassung der Entwicklungs-Pipeline des Pharmaunternehmens./mis/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
77,91 € 		Abst. Kursziel*:
37,34%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
73,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,23%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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