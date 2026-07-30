Sanofi Aktie
|73,17EUR
|-5,96EUR
|-7,53%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die neue Konzernchefi unternehme weitere, mutige Schritte, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals und die Anpassung der Entwicklungs-Pipeline des Pharmaunternehmens./mis/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
107,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
77,91 €
|
Abst. Kursziel*:
37,34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
73,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,23%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
12:37
|ROUNDUP/Treiber Dupixent: Sanofi hebt nach starkem Quartal die Jahresziele an (dpa-AFX)
|
28.07.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.07.26
|Sanofi-Aktie unter Druck: Amlitelimab-Entwicklung bei Hautkrankheit gestoppt (dpa-AFX)
|
24.07.26
|ROUNDUP: Sanofi stoppt Entwicklung von Hoffnungsträger gegen Neurodermitis (dpa-AFX)
|
24.07.26
|Sanofi stellt unter neuer CEO Entwicklung eines Ekzem-Medikaments ein (Dow Jones)
|
21.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.07.26
|Sanofi macht Zusagen in EU-Kartellverfahren zu Impfstoff (dpa-AFX)