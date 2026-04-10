Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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10.04.2026 19:14:06

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Seine Gewinnprognose für das erste Jahresviertel liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass der Pharmakonzern den Jahresausblick bestätigen wird./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80,97 € 		Abst. Kursziel*:
17,33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
80,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,14%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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