Sanofi Aktie
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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Seine Gewinnprognose für das erste Jahresviertel liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass der Pharmakonzern den Jahresausblick bestätigen wird./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
80,97 €
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Abst. Kursziel*:
17,33%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
80,41 €
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Abst. Kursziel aktuell:
18,14%
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
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