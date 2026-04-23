NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi nach Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die positive Geschäftsentwicklung, die ergebnisseitig (Business EPS) noch stärker positiv überrascht habe als beim Umsatz, sollte am Markt gut ankommen, schrieb Richard Vosser am Donnerstag./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:33 / BST





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