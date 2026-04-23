LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Pharmakonzerns hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:33 / GMT



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