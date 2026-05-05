Sanofi Aktie
|74,74EUR
|-3,21EUR
|-4,12%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Ziele für 2026 seien gut untermauert, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger dürfte aber vor allem weiter auf der strategischen Ausrichtung des Konzerns durch die neue Vorstandschefin Belen Garijo liegen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74,56 €
|
Abst. Kursziel*:
27,41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,11%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu Sanofi S.A.
|28.04.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
