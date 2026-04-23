Sanofi Aktie

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Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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23.04.2026 12:04:41

Sanofi Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz habe vor allem dank Dupixent positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Aber auch die Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns lägen über den Erwartungen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82,78 € 		Abst. Kursziel*:
20,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,38%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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