Fraport Aktie
|68,95EUR
|0,95EUR
|1,40%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
09.11.2026 06:49:20
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 81 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Sonntag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Die operative Ergebnisprognose für 2027 bleibt weitgehend unverändert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68,15 €
|
Abst. Kursziel*:
17,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,03%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
05.11.26
|Streit um Kosten für Luftsicherheit in Frankfurt-Hahn (dpa-AFX)
|
05.11.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Fraport-Aktie im Plus: Flughafenbetreiber zeigt sich von Iran-Krieg unbeeindruckt (dpa-AFX)
|
04.11.26
|ROUNDUP: Fraport sieht sich trotz Iran-Kriegs auf Kurs - Terminal 3 bewährt sich (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Fraport verdient unter dem Strich wegen Abschreibungen weniger (Dow Jones)
|
03.11.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|68,95
|1,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG