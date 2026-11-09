Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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09.11.2026 06:48:51

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe die Erwartungen dank der massiven Erholung im Bereich medizinischer Bildgebung (Imaging) übertroffen, schrieb Julien Dormois am Sonntag in seinem Resümee. Die Sterne stünden gut für eine noch "gesündere Neubewertung"./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,21 € 		Abst. Kursziel*:
24,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,49%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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