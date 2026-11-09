Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe die Erwartungen dank der massiven Erholung im Bereich medizinischer Bildgebung (Imaging) übertroffen, schrieb Julien Dormois am Sonntag in seinem Resümee. Die Sterne stünden gut für eine noch "gesündere Neubewertung"./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,21 €
|
Abst. Kursziel*:
24,41%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
44,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,49%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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09:28
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
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06.11.26
|Barclays Capital bescheinigt Overweight für Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.at)
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06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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05.11.26
|Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
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05.11.26
|Namenswechsel bei Siemens Healthineers: Vorsichtiger Ausblick und Umbau – Aktie sinkt (dpa-AFX)
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05.11.26
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
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05.11.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Hold (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
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