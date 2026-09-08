LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 79 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Für die Margenentwicklung von Sanofi ist Gordon nun skeptischer. Das Kursziel steigt allerdings aufgrund der auf 2028 verschobenen Bewertungsbasis./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT





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