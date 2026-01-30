SAP Aktie

170,40EUR 3,16EUR 1,89%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

30.01.2026 07:09:16

SAP SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
168,42 € 		Abst. Kursziel*:
48,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,71%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:19 SAP Buy UBS AG
07:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:43 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
29.01.26 SAP Verkaufen DZ BANK
