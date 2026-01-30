SAP Aktie
|170,62EUR
|3,38EUR
|2,02%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 270 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahresende 2025 sei solide gewesen, allerdings schwieriger als gedacht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Der Markt habe sich wieder einmal auf den Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) konzentriert, wo die Walldorfer das eigene Wachstumsziel knapp verfehlt hätten. Es überrasche nicht, dass sich gerade größere Deals etwas verzögert hätten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170,74 €
|
Abst. Kursziel*:
28,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,82%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für SAP auf 260 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
08:28
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SAP auf 250 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.01.26
|SAP-Aktie bricht an der Börse zweistellig ein (Spiegel Online)
Analysen zu SAP SE
|07:19
|SAP Buy
|UBS AG
|07:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07:19
|SAP Buy
|UBS AG
|07:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07:19
|SAP Buy
|UBS AG
|07:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|170,98
|2,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:21
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:23
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:44
|adidas Buy
|UBS AG
|07:20
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|SAP Buy
|UBS AG
|07:14
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06:47
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Citigroup Corp.
|29.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK