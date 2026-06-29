SAP Aktie
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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan gab am Sonntag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal im europäischen Softwaresektor. Es wirke so, als ob die Stimmung im Sektor wieder die Tiefststände vom Jahresanfang erreicht habe. Dies sei derart einseitig, dass eine Erholung der Bewertungen wahrscheinlich sei. Er geht aber nicht davon aus, dass die kommenden Quartalsberichte groß dazu beitragen werden, die Risiken für das Gesamtjahr zu reduzieren. Sie dürften also kein entscheidender Wendepunkt werden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:27 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:27 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
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Unternehmen:
SAP SE
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
137,26 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
136,78 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Charles Brennan
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KGV*:
-
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