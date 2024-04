NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresauftakt sei zwar nicht perfekt gewesen, schrieb Analyst Charles Brennan in seiner ersten Reaktion. Weiter anziehende Wachstumsdynamik des Cloudgeschäfts, unerwartet guter Free Cashflow und bestätigte Konzernziele überlagerten die kleine Ergebnisenttäuschung aber merklich./ag/zb



