NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP anlässlich der anstehenden Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Eine Kombination aus positiver Anlegerpositionierung und optimistischen Managementkommentaren setze die Messlatte für den Software-Konzern hoch an, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien sei inzwischen ausgereizt./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 12:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 12:25 / ET



