SAP Aktie
|170,04EUR
|2,80EUR
|1,67%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 290 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe "Sturm in der Cloud", schrieb Toby Ogg am Donnerstagabend in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die entscheidende Kennziffer für das Cloud-Geschäft - der Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) - habe die Wachstumserwartung mit einem währungsbereinigten Anstieg um ein Viertel verfehlt. 2024 war der Auftragsbestand bereinigt um Währungseffekte noch um 29 Prozent gestiegen. Für 2026 wird ein weiterer Rückgang beim CCB-Wachstum erwartet, allerdings sollte der nach Aussagen des Finanzvorstands Dominik Asam nicht mehr so hoch ausfallen wie im vergangenen Jahr. Sein Kursziel passte Ogg aber auch an die allgemeine Schwäche in der Softwarebranche an. SAP-Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
168,42 €
|
Abst. Kursziel*:
54,38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
170,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,51%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
