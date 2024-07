NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 330 auf 290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen senkte Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie seine Umsatz- und mehr noch seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Labor- und Pharmazulieferer. Damit trägt er einer überraschend langsamen Erholung des Auftragseingangs Rechnung. Die gesenkten Ziele für 2024 seien angesichts der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sowie der Auftragslage aber immer noch gut untermauert./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 02:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 02:01 / BST





