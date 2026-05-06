FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Automobil- und Industriezulieferer sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit Blick auf die geschäftliche Dynamik im zweiten Quartal zeichneten sich keine großen Änderungen ab./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET



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