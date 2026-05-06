Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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06.05.2026 13:15:33

Schaeffler Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Automobil- und Industriezulieferer sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit Blick auf die geschäftliche Dynamik im zweiten Quartal zeichneten sich keine großen Änderungen ab./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,39 € 		Abst. Kursziel*:
1,31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,71%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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