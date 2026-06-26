Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Mit Blick auf Aussagen des Auto- und Industriezulieferers auf einer von dem Analysehaus organisierten Konferenz gehe sie trotz des schwierigen Umfelds von einem erwartungsgemäß guten zweiten Quartal aus, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie ist zunehmend überzeugt vom Potenzial der Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts, das sie im Aktienkurs noch nicht berücksichtigt sieht./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
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Unternehmen:
Schaeffler AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
10,45 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
8,00 €
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Abst. Kursziel*:
30,62%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
7,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
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Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
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KGV*:
-
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