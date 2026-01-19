Scout24 Aktie

85,05EUR -0,65EUR -0,76%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

19.01.2026 08:00:46

Scout24 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" belassen. Etliche Management-Teams von Onlineportal-Betreibern zeigten sich offen für Partnerschaften mit KI-Anbietern, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Einige Akteure wie etwa Scout24 hätten bereits Partnerschaften für die Suche auf ihren Portalen angekündigt. Andere bevorzugten hingegen mit Blick auf die hohen Kosten selbst entwickelte KI-Lösungen. Der Scout24-Aktienkurs habe sich dank des Umsatzwachstums 2025 überdurchschnittlich entwickelt, preise das Margenpotenzial aber noch nicht ein./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
86,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
85,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

