Scout24 Aktie
|85,05EUR
|-0,65EUR
|-0,76%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" belassen. Etliche Management-Teams von Onlineportal-Betreibern zeigten sich offen für Partnerschaften mit KI-Anbietern, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Einige Akteure wie etwa Scout24 hätten bereits Partnerschaften für die Suche auf ihren Portalen angekündigt. Andere bevorzugten hingegen mit Blick auf die hohen Kosten selbst entwickelte KI-Lösungen. Der Scout24-Aktienkurs habe sich dank des Umsatzwachstums 2025 überdurchschnittlich entwickelt, preise das Margenpotenzial aber noch nicht ein./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
86,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
85,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
