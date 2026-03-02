Scout24 Aktie
|70,75EUR
|-1,00EUR
|-1,39%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
72,25 €
|
Abst. Kursziel*:
23,18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,80%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|RBC Capital Markets beurteilt Scout24-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
27.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 100 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
Analysen zu Scout24
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|71,25
|-0,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.