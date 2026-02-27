Scout24 Aktie
|71,45EUR
|2,40EUR
|3,48%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
27.02.2026 09:28:06
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien beruhigend, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
126,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,45 €
|
Abst. Kursziel*:
78,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76,35%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
