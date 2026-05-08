Ottobock Aktie

61,00EUR -1,50EUR -2,40%
Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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08.05.2026 12:42:54

Ottobock Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Orthopädietechniker habe mit dem ersten Quartal ein solides Fundament für eine Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf gelegt, schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60,90 € 		Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,31%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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