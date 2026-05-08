ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Orthopädietechniker habe mit dem ersten Quartal ein solides Fundament für eine Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf gelegt, schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.