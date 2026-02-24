SGL Carbon Aktie

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

24.02.2026 08:45:25

SGL Carbon SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,65 auf 3,77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Einsparungen seien spürbar, aber die Erholung bleibe schwer greifbar, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Mitte März./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3,77 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,11 € 		Abst. Kursziel*:
-8,27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,59%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SGL Carbon SE

