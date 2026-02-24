SGL Carbon Aktie
|4,13EUR
|-0,09EUR
|-2,14%
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
SGL Carbon SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,65 auf 3,77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Einsparungen seien spürbar, aber die Erholung bleibe schwer greifbar, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Mitte März./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,77 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,11 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,59%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
