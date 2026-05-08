Santander Aktie
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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 13 auf 13,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an die Resultate des ersten Quartals an, in dem die Spanier die Erwartungen übertroffen hätten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
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Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
13,80 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
10,44 €
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Abst. Kursziel*:
32,13%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
10,47 €
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Abst. Kursziel aktuell:
31,78%
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Analyst Name::
Sofie Peterzens
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KGV*:
-